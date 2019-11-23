«Компенсируют ущербность»: О подражателях Соколова

Появление подражателей доцента Соколова объяснили специалисты

Врач уверен, что такое явление могли спровоцировать соцсети, растиражировавшие не только само событие, но и различное общественное мнение. На этом фоне активизируются криминальные психопаты, которые специально подражают преступнику, чтобы привлечь к себе внимание. Они, считает профессор, как будто заочно соревнуются с ними, чтобы компенсировать свою ущербность, пишет газета «Взгляд».

Добавьте к этому снижение общей культуры и рост домашнего насилия — и факторы, влияющие на появление подражателей, в полном сборе.

Что касается соцсетей, они играют роль «информационной воронки»: не только притягивают массовое внимание к резонансным происшествиям, но и подталкивают психов к подражанию. А негативное отношение и общественное осуждение дают обратный эффект: в глазах людей нездоровых это «героизирует» преступника.

Сдерживающим фактором здесь может быть только как меньшее освещение подробностей преступления и выражения массового осуждения.

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