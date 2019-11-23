«Компенсируют ущербность»: О подражателях Соколова

Врач-психотерапевт Европейского реестра Марк Сандомирский объяснил появление подражателей доценту-историку Олегу Соколову. Аналогичный случай произошёл на днях в Кемеровской области.
Врач уверен, что такое явление могли спровоцировать соцсети, растиражировавшие не только само событие, но и различное общественное мнение. На этом фоне активизируются криминальные психопаты, которые специально подражают преступнику, чтобы привлечь к себе внимание. Они, считает профессор, как будто заочно соревнуются с ними, чтобы компенсировать свою ущербность, пишет газета «Взгляд».
Добавьте к этому снижение общей культуры и рост домашнего насилия — и факторы, влияющие на появление подражателей, в полном сборе.
Что касается соцсетей, они играют роль «информационной воронки»: не только притягивают массовое внимание к резонансным происшествиям, но и подталкивают психов к подражанию. А негативное отношение и общественное осуждение дают обратный эффект: в глазах людей нездоровых это «героизирует» преступника.
Сдерживающим фактором здесь может быть только как меньшее освещение подробностей преступления и выражения массового осуждения.
Ранее News.ru сообщал, что расчленённое тело школьной уборщицы было найдено в посёлке Бачатский Кемеровской области. Части тела в мусорном баке обнаружил местный житель.