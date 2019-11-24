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Происшествия

Мать убитой Соколовым девушки назвала свою версию убийства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 14 минут назад
Мать жертвы Соколова назвала свою версию убийства
Фото: РИА Новости
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина заявила, что причиной убийства могло стать желание девушки прекратить отношения с Соколовым.
«Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», — рассказала Галина Ещенко, сообщает ФАН.
Женщина уточнила, что она и муж собирались приехать к дочери 13 ноября.
«Она очень хотела, чтобы мы приехали, очень ждала нас, говорила: «Что, вы там вместе собираетесь?», «Прилетите?». Мы сказали — «конечно», — вспомнила Галина Ещенко, передает «Московский комсомолец».
Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.
Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.
Сейчас он находится в СИЗО «Кресты».
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Теги:
Криминал , Происшествия , Избиение , Историк-убийца , Олег Соколов , ФСИН , Московский комсомолец
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