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В хабаровском медцентре задержали мужчину, угрожавшего стрельбой 

ТАСС 1 час назад
Пациент пригрозил стрельбой в медцентре РФ
Фото: РИА Новости
Полиция в Хабаровске задержала мужчину, который угрожал стрельбой в медицинском центре "Вивея". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
"Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет. Сотрудники вызвали полицию, мужчину задержали, проводится проверка", — сказал представитель УМВД.
Он уточнил, что при себе у мужчины оружия не оказалось. Сейчас он находится в участковом отделе полиции.
Консультативно-диагностический центр "Вивея" находится в центре Хабаровска. Оказывает медицинские услуги взрослому населению.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Хабаровск
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