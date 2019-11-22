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Происшествия

Вооружённых налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге 

News.ru + ещё 2 49 минут назад
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вооружённое ограбление произошло в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое неизвестных напали на курьера, устроили стрельбу и похитили у мужчины 30 млн рублей.
Курьер получил ранения, но остался жив. Налётчики скрылись на автомобиле, который позже нашли в лесу сожжённым, сообщает ТАСС. В городе вводился план-перехват.
По предварительным данным, налётчики использовали травматическое оружие. Полицейские предполагают, что сожжённая машина, скорее всего, будет числиться в розыске. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».
Примечательно, что вооружённый разбой произошёл за час до прибытия в Екатеринбург генпрокурора Юрия Чайки. 22 ноября он должен провести личный приём местных бизнесменов.
Ранее News.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге три восьмиклассника предстанут перед судом за вооружённое ограбление. По данным следствия, школьники в марте этого года ворвались в офис микрозаймов и похитили 2900 рублей.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Юрий Чайка , Аэропорт Кольцово , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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