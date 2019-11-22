Вооружённых налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге

Вооружённое ограбление произошло в районе аэропорта Кольцово Екатеринбурге . Трое неизвестных напали на курьера, устроили стрельбу и похитили у мужчины 30 млн рублей.

Курьер получил ранения, но остался жив. Налётчики скрылись на автомобиле, который позже нашли в лесу сожжённым, сообщает ТАСС. В городе вводился план-перехват.

По предварительным данным, налётчики использовали травматическое оружие. Полицейские предполагают, что сожжённая машина, скорее всего, будет числиться в розыске. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой».

Примечательно, что вооружённый разбой произошёл за час до прибытия в Екатеринбург генпрокурора Юрия Чайки . 22 ноября он должен провести личный приём местных бизнесменов.

Ранее News.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге три восьмиклассника предстанут перед судом за вооружённое ограбление. По данным следствия, школьники в марте этого года ворвались в офис микрозаймов и похитили 2900 рублей.