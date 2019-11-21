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Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы 

ТАСС + ещё 11 53 минуты назад
Россиянину вынесли приговор в США
Фото: EPA/Luca Piergiovanni/POOL
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг приговорил российского программиста Станислава Лисова, признавшего ранее свою вину в сговоре с целью совершения хакерских атак, к четырем годам тюремного заключения. С учетом отбытого под стражей срока он выйдет на свободу через четыре или пять месяцев. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.
Судья Валери Капрони заявила, что россиянина приговаривают к 48 месяцам тюремного заключения. Она согласилась уменьшить этот срок на 15% "за хорошее поведение" Лисова, а также учла тот факт, что он ранее уже провел в заключении около трех лет. Как пояснила защита россиянина, он выйдет из тюрьмы через четыре или пять месяцев.
Адвокат россиянина Аркадий Бух заявил журналистам, что Лисов, вероятнее всего, весной 2020 года будет депортирован из США в РФ после отбытия тюремного заключения на американской территории.
По словам Буха, Лисов, скорее всего, "воссоединится с семьей в России весной 2020 года".
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Теги:
Криминал , В мире , Происшествия , США , Станислав Лисов
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