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Суд арестовал устроившего бытовой конфликт следователя из Ростова-на-Дону 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Решена судьба взявшего в заложники жену следователя
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца подозреваемого в незаконном удержании беременной супруги и угрозе убийством следователя из Ростова-на-Дону Сергея Ткачева.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Ленинский районный суд арестовал Сергея Ткачева до 19 января", — сообщили в суде.
Накануне в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили, что по результатам проведенной ведомством проверки в отношении следователя возбудили уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы").
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Пострадавших в результате инцидента нет.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Сергей Ткачев , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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