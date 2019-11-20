Почему следователь взял беременную жену в заложники?

Ростовский следователь взял в заложники беременную супругу

В Ростове-на-Дону в квартире в центре города сотрудник Следственного комитета взял в заложники беременную супругу. Он угрожал ей травматическим пистолетом и удерживал взаперти на протяжении нескольких часов. В СК инцидент назвали «бытовым конфликтом». Мать силовика подтвердила эту версию — по ее словам, причиной произошедшего стал нервный срыв на почве ссоры.

В одной из квартир в центре Ростова-на-Дону 38-летний сотрудник местного Следственного комитета взял в заложники беременную жену. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 ноября. В дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных на улице Красноармейской. Его участником стал действующий сотрудник следственного управления. Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта и мотивы предполагаемого злоумышленника. Отмечается, что при инциденте никто не пострадал.

По поручению руководителя ростовского СК в отношении задержанного следователя проводится проверка — на ее время мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Как уточняет Telegram-канал Baza, речь идет о 38-летнем подполковнике Сергее Ткачеве . По данным Mash, утром у его 39-летней супруги Аллы заболел живот — женщина находится на восьмом месяце беременности. Силовик вызвал врачей, однако вскоре после этого, пишет «КП-Ростов», он выгнал из квартиры несовершеннолетнего ребенка, начал угрожать супруге травматическим пистолетом и пообещал застрелить ее.

Соседи, услышав шум, вызвали полицию. СМИ отмечают, что подполковник удерживал жену взаперти на протяжении нескольких часов.

«Уже несколько часов полицейские ведут переговоры с жильцом одной из квартир дома на улице Красноармейской. По неподтвержденной информации, 39-летний мужчина вооружен и сам — сотрудник правоохранительных органов. Не исключают, что у него случился нервный срыв», — передавало издание «КП-Ростов» слова источника в правоохранительных органах,

«Оцепили весь квартал, никого не пускали. Я смогла только пройти во двор, в наш внутренний офис. Была куча полиции, и вроде выбивали дверь — где-то, ну может, 10.40. Я слышала от полицейских о том, что они вроде как там оружие нашли — пистолет. Ну его практически не было видно, он был накрыт капюшоном — худой, невысокий», — сообщил Telegram-каналу Life Shot очевидица произошедшего.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались провести с мужчиной переговоры, однако на контакт он не шел. Вскоре, сообщает региональный портал 161.ru, у следователя СК заболело сердце — он решил отпустить супругу. Ткачева сразу задержали — его жену Аллу срочно госпитализировали.

Mash в свою очередь утверждает, что мужчина пустил правоохранителей в квартиру после того, как на место происшествия прибыла его мать. При этом он якобы сам позвонил ей и попросил приехать.

После того как Нелли Ткачеву привели к квартире сына, силовик сразу открыл дверь. Он стоял без оружия и находился в неадекватном состоянии.

«Сейчас с ним работает оперативная группа. Жену он освободил добровольно», — пишет Telegram-канал.

Ткачева отправили на медосвидетельствование.

Между тем Baza сообщает, что следователь мог повести себя неадекватно не из-за ссоры с супругой, а из-за того, что утром к нему пришли с обыском — предположительно, по делу главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева, которого на прошлой неделе задержали за разглашение гостайны. Ткачев якобы не открыл полиции дверь, забаррикадировался и взял в заложники свою жену. Тем не менее Нелли Ткачева опровергла эту информацию.

СМИ тем временем отмечают, что мать силовика с 2011 года по апрель 2019 года занимала пост министра ЖКХ Калмыкии. Она была освобождена от должности по собственному желанию указом врио главы Калмыкии Бату Хасикова , сообщил порталу Russian Deadline источник, близкий к окружению Ткачевой.

Знакомые семьи не могут поверить в то, что следователь мог прибегнуть к подобным действиям. По данным Life Shot, Ткачевы — хорошая, образцовая семья, которая воспитывает малолетнюю дочь. Они всегда поддерживали дружеские отношения с другими жильцами дома — здоровались и не шумели. Если главу семьи отправляли в служебную командировку, то супруга и дочка всегда ездили с ним.