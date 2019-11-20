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Общество

В Чувашии осудили мужчину, насмерть забившего пенсионерку из-за 4750 рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Мужчина убил пенсионерку из-за 4750 рублей
Фото: РИА Новости
Житель Чувашии осужден на 20 лет колонии строгого режима за жестокое убийство пожилой женщины ножницами из-за денег в сумме менее 5 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и Верховным судом Чувашии установлено, что 4 апреля в поселке Ибреси мужчина с сообщником проникли в дом 74-летней соседки, избили ее, похитили у нее два сотовых телефона, после чего потребовали выдать им имевшиеся деньги, угрожая убийством. Женщина отдала им в общей сложности 4750 рублей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчины сначала попытались задушить пенсионерку веревкой, а когда она порвалась, подсудимый нанес множество ударов женщине в шею ножницами. От полученных ранений она скончалась, а нападавшие скрылись.
"В кратчайшие сроки подозреваемые в убийстве были задержаны. В печи были обнаружены обгоревшие детали похищенных сотовых телефонов, также была найдена часть похищенных у потерпевшей денег. Обвиняемому в разбое и убийстве жителю Чувашии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Материалы уголовного дела в отношении его сообщника выделены в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, отмечается в сообщении.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Ибреси , Чувашская Республика
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