Тело пропавшего весной москвича нашли в теплице

Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице

Ирина Волк. Арестованы двое подозреваемых в убийстве пропавшего весной москвича, его тело было обнаружено в теплице в Подмосковье , сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны двое подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя Москвы", — сказала Волк.

По ее словам, в апреле мужчина на своем автомобиле выехал из Москвы и не вернулся. Через четыре дня его машина была обнаружена в подмосковной деревне Ивашево. ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудники полиции и Росгвардии в деревне Аксёно-Бутырки Московской области задержали местного жителя, ранее судимого за убийство и разбойное нападение. У него были обнаружены ключи от автомобиля потерпевшего и его планшет. В теплице, расположенной на придомовой территории, было обнаружено тело пропавшего москвича. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от проникающего ножевого ранения грудной клетки.

Кроме того, у подозреваемого изъяты незарегистрированные три охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки, а также наркотики.

В ноябре в Тульской области полиция задержала предполагаемого соучастника преступления. Оба подозреваемых арестованы. По одной из версий, мотивом преступления были их долговые обязательства перед потерпевшим.