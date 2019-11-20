В Белоруссии судят россиянина за ввоз более 290 кг гашиша

Суд в Белоруссии начал рассмотрение уголовного дела о контрабанде более 290 кг гашиша, по которому проходит гражданин России . Об этом сообщили ТАСС в суде Островецкого района Гродненской области.

"Суд Островецкого района приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса [Белоруссии]", — отметили в районном суде.

Там уточнили, что россиянин обвиняется в совершении незаконных действий с целью сбыта, приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере. Также ему предъявлено обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, гражданин РФ был задержан при въезде в Белоруссию из Литвы после обнаружения тайника в его автомобиле, в котором находилось более 290 кг гашиша. Следователи считают, что партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории России.

В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, гражданину РФ грозит до 15 лет лишения свободы.