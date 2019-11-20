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В Белоруссии судят россиянина за ввоз более 290 кг гашиша 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Белоруссии судят россиянина
Фото: РИА Новости
Суд в Белоруссии начал рассмотрение уголовного дела о контрабанде более 290 кг гашиша, по которому проходит гражданин России. Об этом сообщили ТАСС в суде Островецкого района Гродненской области.
"Суд Островецкого района приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса [Белоруссии]", — отметили в районном суде.
Там уточнили, что россиянин обвиняется в совершении незаконных действий с целью сбыта, приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере. Также ему предъявлено обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, гражданин РФ был задержан при въезде в Белоруссию из Литвы после обнаружения тайника в его автомобиле, в котором находилось более 290 кг гашиша. Следователи считают, что партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории России.
В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, гражданину РФ грозит до 15 лет лишения свободы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Социология , ЕАЭС
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