Регулятора алкогольного рынка обезопасили от токсичной химии

Кабмин ужесточил требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей организаций.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 9 ноября 2019 года № 1435 «О внесении изменения в пункт 11 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей организаций» вступает в силу сегодня, 20 ноября.

Защита объектов и территорий Росалкогольрегулирования усилена мерами по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса и применения токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении по почте.

В частности, обеспечения безопасности необходимо:

— акцентировать внимание на визуальных признаках резкого ухудшения состояния здоровья работников, посетителей и изолировать их в отдельных помещениях;

— незамедлительного блокировать доступ работников в помещения, в которых предположительно могут находиться токсичные химикаты, отравляющие вещества и патогенные биологические агенты или находятся лица, имеющие визуальные признаки резкого ухудшения состояния здоровья;