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Регулятора алкогольного рынка обезопасили от токсичной химии 

Парламентская газета 28 минут назад
Регулятора алкогольного рынка обезопасили
Фото: Парламентская газета
Кабмин ужесточил требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей организаций.
Соответствующее постановление Правительства РФ от 9 ноября 2019 года № 1435 «О внесении изменения в пункт 11 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей организаций» вступает в силу сегодня, 20 ноября.
Защита объектов и территорий Росалкогольрегулирования усилена мерами по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса и применения токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении по почте.
В частности, обеспечения безопасности необходимо:
— акцентировать внимание на визуальных признаках резкого ухудшения состояния здоровья работников, посетителей и изолировать их в отдельных помещениях;
— незамедлительного блокировать доступ работников в помещения, в которых предположительно могут находиться токсичные химикаты, отравляющие вещества и патогенные биологические агенты или находятся лица, имеющие визуальные признаки резкого ухудшения состояния здоровья;
— немедленного довести информацию о выявлении фактов или попыток проноса опасных веществ до органов ФСБ и МВД.
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Теги:
Криминал , Происшествия , ФСБ , Правительство РФ , МВД
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