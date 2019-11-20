Дети играли в прятки и нашли покойника

В американском городе Форт-Уэрт , штат Техас, дети обнаружили труп во дворе одного из жилых комплексов. Об этом сообщает New York Post.

Днем в субботу, 16 ноября, дети играли в прятки. По словам полиции, один ребенок обнаружил тело, когда прятался недалеко от жилого комплекса Park at Bellevue.

Местные жители сразу вызвали правоохранительные органы . Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли сразу установить личность и причину смерти погибшего.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и начали расследование. Сообщается, что личность мужчины будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Ранее сообщалось о жительнице американского штата Индиана, которую нашли мертвой в ее доме. Вокруг шеи погибшей обвивалась змея. По сообщениям полиции, именно она стала причиной смерти женщины.