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Дети играли в прятки и нашли покойника 

Lenta.ru 31 минуту назад
Дети играли в прятки и нашли покойника
Фото: Google Maps
В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, дети обнаружили труп во дворе одного из жилых комплексов. Об этом сообщает New York Post.
Днем в субботу, 16 ноября, дети играли в прятки. По словам полиции, один ребенок обнаружил тело, когда прятался недалеко от жилого комплекса Park at Bellevue.
Местные жители сразу вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли сразу установить личность и причину смерти погибшего.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и начали расследование. Сообщается, что личность мужчины будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Ранее сообщалось о жительнице американского штата Индиана, которую нашли мертвой в ее доме. Вокруг шеи погибшей обвивалась змея. По сообщениям полиции, именно она стала причиной смерти женщины.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Форт-Уэрт
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