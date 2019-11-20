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«Луна не оправдывает убийство»: психологи прокомментировали заявление адвоката Соколова 

ТК «Звезда» + ещё 1 30 минут назад
На поведение подозреваемого могла повлиять Луна, которая в момент преступления находилась в активной фазе.
Никакие изменения фаз Луны не могут оправдать преступление, особенно убийство человека. Попытки адвоката объяснить поведение историка Олега Соколова влиянием спутника Земли, являются выстроенной линией защиты, заявил телеканалу «360» психолог, профессор Андрей Зберовский.
«По этой логике каждую фазу Луны у нас должны совершаться миллионы убийств и расчленений… Часто бывает, что с этим пытаются связывать активность маньяков или насильников. Как психолог, я совершенно точно считаю, что нет воздействия. И здравомыслящий человек обязан себя держать в руках», — подчеркнул Зберовский.
Ранее адвокат историка Соколова Александр Почуев заявил, что на подозреваемого в убийстве и расчленении студентки могла повлиять Луна, которая в момент преступления находилась в активной фазе.
По мнению Зберовского, никакая фаза Луны не может оправдать убийство. И что сейчас защита пытается найти мотив подобного поведения пожилого ученого.
Олег Соколов — нарцисс и демонстрант, заигравшийся с фантазиями и потерявший связь с реальностью, считает психолог Виктор Пономаренко.
«Более глубокая экспертиза установит, что это за демонстративное, нарциссическое поведение. Оно в пределах нормы вменяемости или за этим стоит более глубокое психическое расстройство. Тогда будет вынесено решение для суда по поводу его вменяемости — его лечить или судить как подсудного. Полнолуние тут за скобками», — сказал Пономаренко.
По предположению психолога Александра Кичаева, Луна могла стать одним из нескольких факторов, повлиявших на поведение Соколова. При шизофрении происходит раздвоение личности на хорошую и плохую. Возможно, были какие-то установки, сыгравшие вместе с активностью Луны на включение именно плохой субличности.
Напомним, что бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов находится в СИЗО «Кресты 1». Историк подозревается в убийстве своей возлюбленной 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Александр Почуев , Виктор Пономаренко , Олег Соколов , ФСИН
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