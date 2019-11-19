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Суд арестовал охранника ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Благовещенский городской суд в субботу арестовал на два месяца охранника ЧОП «Сириус-А» Олега Ермолова, который работал в колледже в тот день, когда учащийся устроил стрельбу.
«Суд постановил заключить под стражу сроком на два месяца до 14 января 2020 года», — приводит РИА Новости слова судьи.
В субботу, 16 ноября, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил избрание меры пресечения для Ермолова на 72 часа.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Также гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.
Также Благовещенский городской суд арестовал до 14 января Сергея Андрющенко, генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А», сотрудник которого впустил студента с оружием в местный колледж, где произошла стрельба.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Строительство , Стрельба в колледже , Трагедия в Благовещенске , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Благовещенск
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