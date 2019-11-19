Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
В мире
Боярский заявил об уходе со сцены
Боярский заявил об уходе со сцены
Шоу-бизнес

Руферы устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-сити» 

ТК «Звезда» + ещё 1 32 минуты назад
Руферы устроили массовую драку на крыше в «Москва-сити»
Фото: ТРК ЗВЕЗДА
Около 20 молодых людей вступили в противостояние с охраной здания.
На крыше башни «Империя» в деловом районе «Москва-сити» в столице произошла массовая драка. Около 20 руферов без разрешения проникли на крышу здания, после чего их попытались задержать охранники.
По сообщению полиции, нарушители порядка во время драки применили газовый баллончик. Одному из сотрудников безопасности потребовалась медицинская помощь.
Нескольких предполагаемых инициаторов драки в возрасте от 19 до 26 лет задержали. Остальных объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
ТК «Звезда»: последние новости
В РАН прокомментировали обыски в зданиях новосибирского Академгородка В РАН прокомментировали обыски в зданиях новосибирского Академгородка Дорожные войны: стали известны подробности убийства пешехода в Мытищах Дорожные войны: стали известны подробности убийства пешехода в Мытищах В результате стрельбы в колледже в Благовещенске есть раненые В результате стрельбы в колледже в Благовещенске есть раненые 
Теги:
Криминал , Пожары , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 147
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 317
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 13
Боярский заявил об уходе со сцены
Боярский заявил об уходе со сцены 12
Спасение Земли оказалось опасным для человечества
Спасение Земли оказалось опасным для человечества 1
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Войска
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение