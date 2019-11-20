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Общество

Экс-главу Элисты арестовали по делу о получении взятки 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Экс-главу Элисты арестовали за взятку
Фото: РИА Новости
Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев, в отношении которого расследуется уголовное дело о получении взятки, арестован по решению суда. Экс-депутат Элистинского городского собрания Игорь Мальмаков, также проходящий по этому делу, помещен под домашний арест. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.
"На основании представленных в суд материалов уголовного дела, обосновывающих ходатайства об избрании меры пресечения, Вячеслав Намруев заключен под стражу, а в отношении Игоря Мальмакова судом принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказали в пресс-службе.
Уголовное дело в отношении Намруева и Мальмакова возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере"). По данным следствия, с декабря 2017 года по май 2018 года Намруев, действуя в сговоре с Мальмаковым, получил взятку в виде земельного участка общей площадью 418 кв. метров за обеспечение беспрепятственного принятия решения Элистинским городским собранием о внесении изменений в генеральный план Элисты, а также правила землепользования и застройки города.
Намруев был мэром Элисты с 2010 года, в сентябре этого года его полномочия закончились.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , Республика Калмыкия , Элиста
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