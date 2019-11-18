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Россияне пожалели униженную на похоронах мать убитой в Крыму девочки 

Рамблер 33 минуты назад
Россияне пожалели униженную на похоронах мать убитой в Крыму девочки
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение россиян относительно того, справедливо ли было унижать на похоронах мать убитой в Крыму девочки.
62% опрошенных возмущены поведением людей, которые заставили мать встать на колени перед гробом. Они считают, что к человеку, который только что потерял ребенка, относиться так нельзя.
26% проголосовавших не знают подробностей всей истории, поэтому решили воздержаться от ответа.
12% россиян считают, что это было справедливо по отношению к ней. По их мнению, поведение матери не является нормальным, поскольку оставлять ребенка с "чужим" человеком она не имела права.
Всего в опросе приняли участие 5 100 человек.
В Крыму на похоронах пятилетней девочки, в убийстве которой признался отчим, от ее матери потребовали встать на колени и просить прощения у ребенка. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Как писал «Рамблер», об исчезновении девочки сообщил ее отчим. В поисках ребенка участвовали сотрудники полиции и добровольцы. В ходе расследования была установлена причастность отчима к ее исчезновению. На допросе он признался в убийстве и указал место, где спрятал тело девочки. При этом мать ребенка в это время была на заработках в Китае.
На похороны малышки пришли несколько сотен человек. Многие были очень негативно настроены по отношению к матери ребенка, сообщает газета.
«Мать-кукушка, встань на колени перед гробом, проси прощения у дочки», — потребовали присутствующие на похоронах.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Криминал , Республика Крым
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