Россияне пожалели униженную на похоронах мать убитой в Крыму девочки

Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение россиян относительно того, справедливо ли было унижать на похоронах мать убитой в Крыму девочки.

62% опрошенных возмущены поведением людей, которые заставили мать встать на колени перед гробом. Они считают, что к человеку, который только что потерял ребенка, относиться так нельзя.

26% проголосовавших не знают подробностей всей истории, поэтому решили воздержаться от ответа.

12% россиян считают, что это было справедливо по отношению к ней. По их мнению, поведение матери не является нормальным, поскольку оставлять ребенка с "чужим" человеком она не имела права.

Всего в опросе приняли участие 5 100 человек.

В Крыму на похоронах пятилетней девочки, в убийстве которой признался отчим, от ее матери потребовали встать на колени и просить прощения у ребенка. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Как писал «Рамблер», об исчезновении девочки сообщил ее отчим. В поисках ребенка участвовали сотрудники полиции и добровольцы. В ходе расследования была установлена причастность отчима к ее исчезновению. На допросе он признался в убийстве и указал место, где спрятал тело девочки. При этом мать ребенка в это время была на заработках в Китае.

На похороны малышки пришли несколько сотен человек. Многие были очень негативно настроены по отношению к матери ребенка, сообщает газета.