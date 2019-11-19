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Войска

Конфликт мужчин в Москве закончился стрельбой 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Конфликт в Москве закончился стрельбой
Фото: РИА Новости
Конфликт между мужчинами около дома № 18 по Варшавскому шоссе в Москве закончился стрельбой из травматического оружия. Стрелок и его пострадавший оппонент задержаны и доставлены в отдел полиции.
Степень травмы определят вызванные врачи, сообщил источник News.ru в экстренных службах.
Ранее News.ru сообщал, что столичная полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы у ночного клуба на Новом Арбате, в результате которой пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с ранением грудной клетки. Согласно предварительным данным, в него стреляли несколько раз из травматического оружия.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Садоводство , Москва
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