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МВД Украины назвало причины взрыва в киевском общежитии 

News.ru
«Убийство»: Названы причины взрыва в киевском общежитии
Фото: МВД Украины
Начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко рассказал, что стало причиной трагедии, случившейся в Киеве в ночь на 17 ноября.
По словам генерала, в комнате, в которой находились двое мужчин, взорвалась боевая граната. Уже установлены личности и род занятий погибших: один из них трудился охранником, второй — работал на стройке. Крищенко добавил, что по данном факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», сообщает МВД Украины.
Как писал News.ru ранее, это второй за месяц случай гибели людей из-за взрыва гранаты в украинской столице. Двое погибли в конце октября 2019 года в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре Киева. Как сообщили очевидцы, мужчины, один из которых, по предварительным данным, был участником АТО в Донбассе, сидели у бара и крутили в руках гранату.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Андрей Крищенко , МВД , Киев
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