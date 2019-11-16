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Арестован директор охранявшего благовещенский колледж ЧОПа 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Арестован директор охранявшего благовещенский колледж ЧОПа
Фото: СК РФ / РИА Новости
Благовещенский городской суд на два месяца арестовал Сергея Андрющенко, гендиректора ЧОП «Сириус-А», которое охраняло колледж, где студент устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.
Суд согласился с доводами представителя следствия. Тот указал, что Андрющенко должен быть заключен под стражу, поскольку обвиняется в совершении тяжкого преступления, получившего большой общественный резонанс. Также подозреваемый, по мнению следователей, оставаясь на свободе, мог бы скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.
Андрющенко предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, он допустил к работе мужчину, не имеющего соответствующего разрешения.
Ранее 16 ноября суд отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения сотруднику этого ЧОПа Олегу Ермолову. Судья согласился с доводами прокурора о том, что следствие собрало недостаточно материалов для заключения обвиняемого под стражу. Тогда же стало известно, что Ермолов имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.
19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Теги:
Криминал , Происшествия
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