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МВД задержало обманувших более тысячи человек лжериелторов 

Газета.Ru + ещё 1 16 часов назад
МВД задержало обманувших более тысячи человек лжериелторов
Фото: РИА Новости
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы, а также республик Чувашии, Марий-Эл задержали лжериелторов, которые обманули более тысячи человек. Об этом сообщается на сайте министерства.
Как отмечается, преступную группировку создал 25-летний житель Казани в 2018 году. Он и его сторонники через интернет предлагали россиянам арендовать квартиры и частные дома по предварительной предоплате, после получения суммы они перестали выходить на связь.
По данным МВД, их ежедневный заработок составлял около 600 тыс. рублей.
Жертвами злоумышленников стали жители Смоленской области, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл.
Полицейские задержали 10 человек. Также арестован предполагаемый организатор банды.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Казань , Москва , Республика Марий Эл , Чувашская Республика
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