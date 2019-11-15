МВД задержало обманувших более тысячи человек лжериелторов

Как отмечается, преступную группировку создал 25-летний житель Казани в 2018 году. Он и его сторонники через интернет предлагали россиянам арендовать квартиры и частные дома по предварительной предоплате, после получения суммы они перестали выходить на связь.

По данным МВД, их ежедневный заработок составлял около 600 тыс. рублей.

Жертвами злоумышленников стали жители Смоленской области, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл.

Полицейские задержали 10 человек. Также арестован предполагаемый организатор банды.

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