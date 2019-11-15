Мужчину осудили за попытки отравить отца из-за квартиры

Россиянина осудили за попытки отравить отца из-за квартиры

В Иваново суд приговорил местного жителя к тюремному заключению за попытки убийства собственного отца. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Мужчина решил завладеть долей в квартире, принадлежащей родителю, и дважды отравил пенсионера медицинскими препаратами, не предназначенными для потребления внутрь. В первый раз злоумышленник добавил 15 ампул лекарственного средства в бутылку с пивом и угостил этим «коктейлем» отца. Пенсионер не пострадал. Спустя несколько дней преступник смешал другое опасное лекарство со спиртосодержащей настойкой и также передал эту смесь родителю.

Вскоре пенсионер почувствовал себя плохо, его госпитализировали, оказали медицинскую помощь. Мужчина пережил отравление алкалоидами и кардиогенный шок, но выжил.

Следователи также установили, что подсудимый в период с мая по октябрь 2018 года размещал в интернете объявления о сдаче в аренду жилья на крымских курортах, содержавшие ложные сведения. Он просил потенциальных съемщиков вносить предоплату, после чего переставал выходить на связь. Никаких квартир в Крыму в распоряжении афериста не было, вырученные деньги от тратил на личные нужды.

Суд признал злоумышленника виновным в мошенничестве и покушении на убийство, он осужден на десять лет и шесть месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 12 месяцев. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима

Ранее в ноябре следователи задержали мужчину по подозрению в подготовке убийства собственной матери из-за квартиры в Москве. Подозреваемый связался со своим знакомым и предложил тому стать киллером за вознаграждение в виде 200 тысяч рублей и автомобиль, но мужчина сообщил о планах в полицию.