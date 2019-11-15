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В Киеве задержали банду псевдоколлекторов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Правоохранители разоблачили в Киеве банду из восьми человек, занимавшихся вымогательством под видом коллекторов, задержаны четыре человека, сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
"Разоблачена преступная организация в составе 8 человек, предположительно причастная к систематическому совершению на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с вымогательством и завладением чужим имуществом, сопряженных с применением насилия над потерпевшими и их близкими родственниками, а также мошенничеством в особо крупных размерах", — сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В состав преступной организации входили бывшие работники правоохранительных органов, которые занималась вымогательством у граждан "несуществующих долгов с угрозами причинения телесных повреждений, убийства и похищения и тому подобное".
Правоохранители Киева и Киевской области в рамках проведения следственных действий относительно вымогания 250 тысяч долларов одновременно провели 9 обысков жилищ и авто. По результатам изъята часть полученных средств — 10 тысяч долларов, которыми завладели указанные лица, а также другие доказательства этой деятельности.
"Сейчас четыре человека, которые могут быть причастны к преступной организации, задержаны", — сообщили в ГП.
Они подозреваются по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой", "вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах" и "создание преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией". Санкция статьей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Принимаются меры для установления местонахождения других участников, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности, и их задержанию.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Киев
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