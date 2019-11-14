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Адвокат обжаловал арест Соколова без его согласия 

Газета.Ru 34 минуты назад
Адвокат обжаловал арест Соколова без его согласия
Фото: РИА Новости
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве Олега Соколова, обжаловал арест подзащитного, сообщает "Интерфакс".
По заявлению адвоката, бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета не подписал апелляционную жалобу, тем самым оставив решение на усмотрение защиты. Почуев сообщил, что не успел подготовить все необходимые документы к заседанию по избранию меры пресечения, что стало одним из обоснований апелляции.
Адвокат также рассказал, что состояние здоровья Соколова оценивается как удовлетворительное, однако он подавлен морально.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ранее вынес решение об аресте Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко, до 8 января 2020 года.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , Интерфакс
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