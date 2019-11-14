Адвокат обжаловал арест Соколова без его согласия

По заявлению адвоката, бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета не подписал апелляционную жалобу, тем самым оставив решение на усмотрение защиты. Почуев сообщил, что не успел подготовить все необходимые документы к заседанию по избранию меры пресечения, что стало одним из обоснований апелляции.

Адвокат также рассказал, что состояние здоровья Соколова оценивается как удовлетворительное, однако он подавлен морально.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ранее вынес решение об аресте Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко, до 8 января 2020 года.