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Омский мошенник украл более ₽160 тысяч у любителей киберспорта 

CyberSport.ru 1 час назад
Омский мошенник украл более ₽160 тысяч у любителей киберспорта
Фото: РИА Новости
Полиция Омска задержала 24-летнего местного жителя Романа Неонова, который предлагал в интернете помощь со ставками на киберспорт. Он забирал деньги клиентов и не возвращал их, тратя на личные нужды. В общей сложности омич заработал таким образом больше ₽160 тыс.
Клиентов Роман Неонов находил с помощью группы, посвященной ставкам на киберспорт, в одной из социальных сетей. В ней омич с других аккаунтов публиковал положительные отзывы о своей работе.
Заявления на молодого человека подали десятки обманутых клиентов в возрасте от 18 до 28 лет. Полиция возбудила в отношении него 14 уголовных дел, четыре из которых по статье «Мошенничество». Сам задержанный отрицает свою вину.
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Теги:
Криминал , Омск
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