Омский мошенник украл более ₽160 тысяч у любителей киберспорта

Полиция Омска задержала 24-летнего местного жителя Романа Неонова, который предлагал в интернете помощь со ставками на киберспорт. Он забирал деньги клиентов и не возвращал их, тратя на личные нужды. В общей сложности омич заработал таким образом больше ₽160 тыс.

Клиентов Роман Неонов находил с помощью группы, посвященной ставкам на киберспорт, в одной из социальных сетей. В ней омич с других аккаунтов публиковал положительные отзывы о своей работе.

Заявления на молодого человека подали десятки обманутых клиентов в возрасте от 18 до 28 лет. Полиция возбудила в отношении него 14 уголовных дел, четыре из которых по статье «Мошенничество». Сам задержанный отрицает свою вину.