Россиянин напал с ножом на игравших на детской площадке мальчиков

Нефтекумске ( Ставропольский край ) задержан 63-летний ранее судимый местный житель, напавший с ножом на детей, игравших на детской площадке, и учительницу, которая их защищала. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчине вменяется покушение на убийство из хулиганских побуждений.

По данным следствия, днем 9 ноября 2019 года неадекватный мужчина с ножом пришел на детскую площадку. Выкрикивая нецензурную брань, он стал приближаться к игравшим там мальчикам. Его заметила учительница начальных классов, которая в этот момент проходила мимо. Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Подозреваемый, угрожая убить учительницу, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать.

По словам очевидцев, напавший угрожал детям, что «всех порежет», уточняет «Свое ТВ».

Учительница Мария Аксакалова рассказала телеканалу, что встала между нападавшим и детьми. Мужчина хватал ее за руки, за волосы и пытался затащить за угол дома, а она отбивалась от него дамской сумочкой.

«Я не испугалась его. Просто, когда он схватил меня, отвлекся от детей — мне стало легче. Я все-таки учитель, я старалась держать себя в руках, старалась своими словами и действиями не пугать детей», — пояснила Аксакалова. По ее словам, она постаралась наладить диалог с напавшим.

«Когда он в лицо этим ножом, в грудь, в меня тыкал — старалась увернуться. Старалась пойти на контакт с ним, говорила, мужчина вы обознались. Мы не те, за кого вы нас принимаете, уговаривала его, просила остановиться. Мужчина был невменяем», — отметила она.

Женщине помог справится с мужчиной подоспевший на помощь пенсионер МВД , проживавший поблизости.

Напавший успел скрыться, но позже был задержан. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.