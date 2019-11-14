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Один из пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии 

ТАСС + ещё 1 22 минуты назад
Стало известно о состоянии пострадавших в колледже
Фото: ТАСС
Один из молодых людей, пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области.
"У всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу: один — в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают им всю необходимую помощь", — сказали в пресс-службе.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Благовещенск
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