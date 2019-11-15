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Общество

Защитившую детей от дебошира с ножом учительницу наградили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 32 минуты назад
Защитившую детей от дебошира учительницу наградили
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Учительнице начальных классов, защитившей детей от пьяного мужчины с ножом в Ставропольском крае, вручили благодарственное письмо, сообщает главное управление МВД по краю.
Возвращаясь домой 9 ноября, женщина заметила во дворе пьяного мужчину, который выражался в адрес детей нецензурной бранью и держал в руках нож, сообщается на сайте ведомства.
Чтобы защитить детей, педагог переключила внимание преступника на себя, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая убийством, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать.
Врио начальника отдела МВД по Нефтекумскому городскому округу Владимир Сусоев выразил педагогу признательность за оказанную помощь, вручил благодарственное письмо, а также цветы и памятный подарок.
В отношении ранее судимого 63-летнего жителя Нефтекумска возбуждено дело по статье о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
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Теги:
Криминал , Убийство , Убийство в детсаду , МВД , Ставропольский Край
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