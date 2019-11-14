Историк-расчленитель захотел оплатить похороны жертвы

Историк-расчленитель Соколов захотел оплатить похороны своей жертвы

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов , который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, хочет помочь с организацией ее похорон. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев , сообщает Telegram-канал RT.

«Предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь, но понятно, что никакими деньгами не то что не откупиться, а не смягчить трагедию», — сказал адвокат. Он сообщил, что пытался связаться с семьей убитой, но назвал это «щепетильным делом».

Также защитник рассказал «Интерфаксу», что Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя и дал полные показания в качестве обвиняемого. Адвокат призвал «воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса», чтобы судебный процесс мог проходить объективно.

12 ноября сообщалось, что земляки погибшей студентки начали добровольно собирать деньги для помощи семье Ещенко. Местные власти выразили готовность помочь родным девушки, если они обратятся с такой просьбой, а также рассказали что ее семью знали только с положительной стороны.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.