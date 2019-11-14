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Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Петербургские гиды планируют водить экскурсии к дому Олега Соколова — бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, подозреваемого в убийстве и расчленении своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на организатора экскурсионных маршрутов Сергея Гончарова.
По словам гида, представляющего объединение «Ползком по Питеру», экскурсия может быть запущена в предстоящий туристический сезон. Раскрутка маршрута займет от трех до шести месяцев.
Гончаров также отметил, что для полноценной экскурсии одного дома на Мойке может оказаться мало, поэтому адрес просто включат в туры по бандитским местам города.
Квартира Соколова находится в здании на набережной реки Мойки, 82 — это бывший доходный дом, перестроенный по проекту архитектора Павла Сюзора во второй половине XIX века. Постройка включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Павел Сюзор , Олег Соколов
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