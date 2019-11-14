Студенты рассказали о напавшем на колледж в Благовещенске стрелке

Студенты колледжа в Благовещенске , на который в четверг, 14 ноября напал один из студентов, рассказали о личности стрелка. Их рассказы опубликовал Telegram-канал Mash. По словам сокурсников, нападавший был спокойным парнем, которого «никто не трогал».

«Он был тихий, спокойный парень. Пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. 18-19 лет ему было», — рассказал один из свидетелей нападения. Он отметил, что стрелок учился на четвертом курсе.

По словам другого студента, погибший в результате стрельбы также учился на четвертом курсе, был спортсменом.

Ранее стало известно, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, молодой человек напал на Амурский колледж строительства и ЖКХ с охотничьим ружьем Иж-81. Очевидцы сообщают об одном погибшем, по предварительным данным, три человека пострадали. Нападавший совершил самоубийство. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.