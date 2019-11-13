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Происшествия

Экс-руководителей банка в Ростовской области задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб. 

ТАСС + ещё 2 25 минут назад
Бывших банкиров задержали по подозрению в хищении
Фото: РИА Новости
Экс-председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны по подозрению в хищении более 1 млрд рублей из кредитного учреждения.
Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей", — сообщила она.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ирина Волк , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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