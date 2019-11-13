Бывших банкиров задержали по подозрению в хищении

Экс-председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны по подозрению в хищении более 1 млрд рублей из кредитного учреждения.
Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей", — сообщила она.