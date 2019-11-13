Бывших банкиров задержали по подозрению в хищении

Экс-руководителей банка в Ростовской области задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб.

Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал

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