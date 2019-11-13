Задержана вся верхушка донского ФСИН

По его словам, задержание было осуществлено сотрудниками Федеральной службы безопасности и управления собственной безопасности ФСИН в ходе специальной операции.

Максименко не упомянул имена и число задержанных замов Даххаева, но рассказал, что все задержанные обвиняются в разглашении сведений, которые составляют государственную тайну, а в отношении начальника ростовского ФСИН велась разработка.

«Сейчас ведутся следственные действия», — добавил он.

беседе с «Интерфаксом» Валерий Максименко заявил, что «можно прогнозировать», что Даххаеву и его заместителям будут предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, которые связаны с коррупцией.