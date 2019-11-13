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Задержана вся верхушка донского ФСИН 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
Руководитель управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны, рассказал ТАСС заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
По его словам, задержание было осуществлено сотрудниками Федеральной службы безопасности и управления собственной безопасности ФСИН в ходе специальной операции.
Максименко не упомянул имена и число задержанных замов Даххаева, но рассказал, что все задержанные обвиняются в разглашении сведений, которые составляют государственную тайну, а в отношении начальника ростовского ФСИН велась разработка.
«Сейчас ведутся следственные действия», — добавил он.
В беседе с «Интерфаксом» Валерий Максименко заявил, что «можно прогнозировать», что Даххаеву и его заместителям будут предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, которые связаны с коррупцией.
57-летний Муслим Даххаев — уроженец Дагестана, генерал-майор внутренней службы, кавалер ордена Мужества. Он работал в управлениях Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану, а начальником управления ФСИН по Ростовской области был назначен в 2018 году.
Комментарии251 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Валерий Максименко , ФСБ , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Ростовская Область
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