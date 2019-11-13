Более полкило «синтетики» изъяли у наркокурьера в Ижевске

В столице Удмуртии сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали на ул. Кирова 21-летнего молодого человека. При личном досмотре у него было изъято 497 г наркотического средства синтетического происхождения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД по республике.

В арендуемой молодым человеком квартире полицейские обнаружили упаковочный материал, электронные весы и еще около 100 г. синтетики.

— Было установлено, что задержанный является оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов, запрещенное вещество собирался сбыть на территории г. Ижевска, — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

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