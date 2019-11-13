Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия
"Нафтогаз" обманул всю Украину
"Нафтогаз" обманул всю Украину
Украина
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество
Уснула и умерла: ЧП в "Артеке"
Уснула и умерла: ЧП в "Артеке"
Происшествия

Более полкило «синтетики» изъяли у наркокурьера в Ижевске 

Izhlife 3 часа назад
Более полкило «синтетики» изъяли у наркокурьера в Ижевске
Фото: Izhlife
В столице Удмуртии сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали на ул. Кирова 21-летнего молодого человека. При личном досмотре у него было изъято 497 г наркотического средства синтетического происхождения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД по республике.
В арендуемой молодым человеком квартире полицейские обнаружили упаковочный материал, электронные весы и еще около 100 г. синтетики.
— Было установлено, что задержанный является оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов, запрещенное вещество собирался сбыть на территории г. Ижевска, — говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избежавшего казни жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над ребенком
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Izhlife: последние новости
Житель Удмуртии изнасиловал пьяную 12-летнюю девочку Житель Удмуртии изнасиловал пьяную 12-летнюю девочку Двух жителей Удмуртии осудят за изнасилование 19-летней девушки Двух жителей Удмуртии осудят за изнасилование 19-летней девушки Мужчину из Удмуртии доставили в Москву по обвинению в призывах к экстремизму Мужчину из Удмуртии доставили в Москву по обвинению в призывах к экстремизму
Комментарии 
Теги:
Криминал , Ижевск , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 131
«Нафтогаз» обманул всю Украину
«Нафтогаз» обманул всю Украину 21
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 823
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 81
Назарбаев «перешел дорогу» Лукашенко
Назарбаев «перешел дорогу» Лукашенко 3
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение