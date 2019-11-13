Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уличенный в растлении девочек российский судья объявлен в розыск 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Уличенный в растлении девочек судья объявлен в розыск
Фото: Lenta.ru
Бывший судья 44-летний Сергей Югов, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении девочек, объявлен в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Челябинской области.
Мужчина скрылся от следствия. По данным правоохранительных органов, с 2009 по 2015 год Югов совершал развратные действия в отношении двух дочерей своего брата.
По словам отца пострадавших детей, его сводный брат Сергей Югов, работавший судьей Коркинского городского суда, вступал в интимную связь с его старшей дочерью, которой на тот момент не было 16 лет, показывал ей порнофильмы, дарил деньги и вещи, отмечает Ura.ru. Позже он пытался совратить ее младшую сестру. Их отец обратился в правоохранительные органы и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.
Против Югова было возбуждено уголовное дело по статьям 135 («Развратные действия») и 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). В 2017 году судья сложил с себя полномочия и покинул город Коркин.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Последние новости
ФСБ провела операцию против крупнейшего наркомагазина в даркнете ФСБ провела операцию против крупнейшего наркомагазина в даркнете На Россию надвигаются аномальные холода На Россию надвигаются аномальные холода Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400
Комментарии1 
Теги:
Криминал , Происшествия , Анна Кузнецова , МВД , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 759
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 11
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах 10
Венеция ушла под воду
Венеция ушла под воду 5
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения 2
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение