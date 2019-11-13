Уличенный в растлении девочек судья объявлен в розыск

Уличенный в растлении девочек российский судья объявлен в розыск

Бывший судья 44-летний Сергей Югов, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении девочек, объявлен в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

Мужчина скрылся от следствия. По данным правоохранительных органов, с 2009 по 2015 год Югов совершал развратные действия в отношении двух дочерей своего брата.

По словам отца пострадавших детей, его сводный брат Сергей Югов, работавший судьей Коркинского городского суда, вступал в интимную связь с его старшей дочерью, которой на тот момент не было 16 лет, показывал ей порнофильмы, дарил деньги и вещи, отмечает Ura.ru. Позже он пытался совратить ее младшую сестру. Их отец обратился в правоохранительные органы и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой

Против Югова было возбуждено уголовное дело по статьям 135 («Развратные действия») и 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). В 2017 году судья сложил с себя полномочия и покинул город Коркин.