Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих

Бывшему полковнику-миллиардеру антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом адвокат осужденного Валерия Туникова рассказал в беседе с газетой «Коммерсантъ».

По словам Туниковой, за три года, которые Захарченко провел в СИЗО , он не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов и не получал никаких замечаний. Отмечается, что статус заключенному был присвоен на основании некой оперативной информации, полученной из ФСБ

В личном деле Захарченко и на карточке его камеры сделают соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, отмечающая его опасность для окружающих. Туникова сообщила, что такие метки существенно отягчают режим содержания в исправительном учреждении. Она пояснила, что теперь ее подзащитный обязан отмечаться практически каждый час у надзирателя. Кроме того, малейшее нарушение будет занесено в личное дело, что помешает бывшему полковнику выйти по условно-досрочному освобождению.

В октябре Дмитрию Захарченко смягчили приговор и назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение просило для него 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.