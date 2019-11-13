Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Суд Божий над ним уже свершился"
"Суд Божий над ним уже свершился"
Происшествия
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия

Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Следователи запустили проверку в отношении подруг сестер Хачатурян: адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко рассказала, что приятельниц обвиняемых заподозрили в подстрекательстве к убийству 57-летнего отца Михаила Хачатуряна, передают РИА «Новости».
По словам юриста, знакомые Крестины, Ангелины и их младшей сестры Марии, которой на момент убийства было 17 лет, проходят как одни из главных свидетелей по делу. Именно окружение подозреваемых настаивает на том, что на расправу девушки пошли из-за регулярного психологического и физического насилия со стороны отца.
«Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила»,
При этом все переписки подобного рода были удалены — об этом, по словам юриста, попросили сами сестры, когда силовики уже произвели задержание. И следователи вынуждены восстанавливать все диалоги, отметила Нитченко.
Адвокат младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил наличие подобной переписки, однако утверждает, что все сообщения, которые были удалены, давно восстановлены правоохранителями и находятся в их распоряжении. Он также назвал действия потерпевшей стороны лишними и несодержательными.
«Мы слышали только заявление потерпевшей стороны, но сами следователи о такой проверке не сообщали. Понимаете, ранее следствие не установило причастность подруг к подстрекательству, и сейчас этого не будет, так как есть основания предполагать, что предварительное следствие уже завершено. В возбуждении дела потерпевшей стороне, скорее всего, откажут», — подчеркнул юрист.
Отметим, что Нитченко представляет интересы сестер погибшего — Марины и Наиры Хачатурян. До того, как адвокат инициировала проверку в отношении подруг обвиняемых, она подала в Следком ходатайство о проведении дополнительных следственных действий — в документе юрист ставила под сомнение, что 57-летний Михаил угрожал жизнями и здоровью девушек. Ходатайство оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».
По мнению Нитченко, в деле нет доказательств избиения или сексуального насилия в отношении девушек — в том числе отсутствуют очевидцы происшествий, следы спермы погибшего, а также аудио и видеозаписи. «Это указано в материалах дела. Мы ранее подавали запрос ГУ МВД по городу Москве, и согласно ответу, в полицию жалоб от сестер не поступало. Точно такой же ответ получили из ОВД по Алтуфьевскому району касательно жалоб соседей», — подчеркнула представитель потерпевших.
Представитель потерпевшей стороны указывает на то, что некоторые показания сестер противоречат друг другу. Так, по словам юриста, в день убийства, 27 июля, 18-летняя Ангелина позвонила в полицию и заявила, что именно она убила отца — уже после задержания, на допросе, девушка сообщила, что смертельный удар ножом нанесла 17-летняя Мария, и 19-летняя Кристина подтвердила эту информацию.
«Также Ангелина говорит о нанесенных ею трех ударов ножом и двух молотком. Младшая сестра сообщила о семи ударах в разные места. Но ведь на теле Михаила обнаружено 37 ранений, это установленный факт. Как видите, опять противоречие», — подчеркнула адвокат.
Как пояснила Нитченко, еще одной ошибкой сестер является то, что Ангелина заявила следователям, что все удары приходились только на одну сторону тела Хачатуряна, однако криминалисты выявили у погибшего ранения повсюду. «Мы ставим под большой вопрос как данные о самом моменте убийства, так и все проведенные экспертизы, по которым вскоре получим рецензии и дадим уже более обоснованные комментарии», — заключила Нитченко.
Адвокат средней сестры Хачатурян Алексей Паршин назвал заявления представителя потерпевшей стороны провокацией.
Он уверил, что данные об издевательствах со стороны погибшего были подтверждены показаниями самих обвиняемых, свидетелей, а также результатами психолого-психиатрических экспертиз, исследований сексологов и анализа биологического материала с постельного белья.
«Пусть потерпевшая сторона внимательнее читает заключения экспертиз, я им уже говорил об этом. Они утверждают, что там вообще нет никаких доказательств. Отрицают даже наличие экспертиз, которые установили, что у девушек развился посттравматический синдром в результате преступлений со стороны отца. По моему, они не учитывают очевидное, чтобы ввести всех в заблуждение», — заявил юрист «Газете.Ru».
Это неполный текст новости
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Газета.Ru: последние новости
Экс-полковника Захарченко признали опасным зеком Экс-полковника Захарченко признали опасным зеком В Петербурге доцент СПбГУ пытался утопить отрезанные женские руки В Петербурге доцент СПбГУ пытался утопить отрезанные женские руки Защита пытается переквалифицировать обвинение убившему студентку доценту СПБГУ Защита пытается переквалифицировать обвинение убившему студентку доценту СПБГУ
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , Сестры Хачатурян , Убийство , Михаил Хачатурян , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Суд Божий над ним уже свершился»
«Суд Божий над ним уже свершился» 5
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 676
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы 56
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат 34
«ВКонтакте» ввела долгожданную функцию
«ВКонтакте» ввела долгожданную функцию
Новости партнеров
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Киев пообещал ответить за Крымский мост
02:47
Киев пообещал ответить за Крымский мост
В мире Политика
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение