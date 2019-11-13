Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству

Следователи запустили проверку в отношении подруг сестер Хачатурян: адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко рассказала, что приятельниц обвиняемых заподозрили в подстрекательстве к убийству 57-летнего отца Михаила Хачатуряна , передают РИА «Новости».

По словам юриста, знакомые Крестины, Ангелины и их младшей сестры Марии, которой на момент убийства было 17 лет, проходят как одни из главных свидетелей по делу. Именно окружение подозреваемых настаивает на том, что на расправу девушки пошли из-за регулярного психологического и физического насилия со стороны отца.

«Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила»,

При этом все переписки подобного рода были удалены — об этом, по словам юриста, попросили сами сестры, когда силовики уже произвели задержание. И следователи вынуждены восстанавливать все диалоги, отметила Нитченко.

Адвокат младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил наличие подобной переписки, однако утверждает, что все сообщения, которые были удалены, давно восстановлены правоохранителями и находятся в их распоряжении. Он также назвал действия потерпевшей стороны лишними и несодержательными.

«Мы слышали только заявление потерпевшей стороны, но сами следователи о такой проверке не сообщали. Понимаете, ранее следствие не установило причастность подруг к подстрекательству, и сейчас этого не будет, так как есть основания предполагать, что предварительное следствие уже завершено. В возбуждении дела потерпевшей стороне, скорее всего, откажут», — подчеркнул юрист.

Отметим, что Нитченко представляет интересы сестер погибшего — Марины и Наиры Хачатурян. До того, как адвокат инициировала проверку в отношении подруг обвиняемых, она подала в Следком ходатайство о проведении дополнительных следственных действий — в документе юрист ставила под сомнение, что 57-летний Михаил угрожал жизнями и здоровью девушек. Ходатайство оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».

По мнению Нитченко, в деле нет доказательств избиения или сексуального насилия в отношении девушек — в том числе отсутствуют очевидцы происшествий, следы спермы погибшего, а также аудио и видеозаписи. «Это указано в материалах дела. Мы ранее подавали запрос ГУ МВД по городу Москве, и согласно ответу, в полицию жалоб от сестер не поступало. Точно такой же ответ получили из ОВД по Алтуфьевскому району касательно жалоб соседей», — подчеркнула представитель потерпевших.

Представитель потерпевшей стороны указывает на то, что некоторые показания сестер противоречат друг другу. Так, по словам юриста, в день убийства, 27 июля, 18-летняя Ангелина позвонила в полицию и заявила, что именно она убила отца — уже после задержания, на допросе, девушка сообщила, что смертельный удар ножом нанесла 17-летняя Мария, и 19-летняя Кристина подтвердила эту информацию.

«Также Ангелина говорит о нанесенных ею трех ударов ножом и двух молотком. Младшая сестра сообщила о семи ударах в разные места. Но ведь на теле Михаила обнаружено 37 ранений, это установленный факт. Как видите, опять противоречие», — подчеркнула адвокат.

Как пояснила Нитченко, еще одной ошибкой сестер является то, что Ангелина заявила следователям, что все удары приходились только на одну сторону тела Хачатуряна, однако криминалисты выявили у погибшего ранения повсюду. «Мы ставим под большой вопрос как данные о самом моменте убийства, так и все проведенные экспертизы, по которым вскоре получим рецензии и дадим уже более обоснованные комментарии», — заключила Нитченко.

Адвокат средней сестры Хачатурян Алексей Паршин назвал заявления представителя потерпевшей стороны провокацией.

Он уверил, что данные об издевательствах со стороны погибшего были подтверждены показаниями самих обвиняемых, свидетелей, а также результатами психолого-психиатрических экспертиз, исследований сексологов и анализа биологического материала с постельного белья.

«Пусть потерпевшая сторона внимательнее читает заключения экспертиз, я им уже говорил об этом. Они утверждают, что там вообще нет никаких доказательств. Отрицают даже наличие экспертиз, которые установили, что у девушек развился посттравматический синдром в результате преступлений со стороны отца. По моему, они не учитывают очевидное, чтобы ввести всех в заблуждение», — заявил юрист «Газете.Ru».

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