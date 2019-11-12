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Полицейские в Москве сводничали с наркотиками ради вымогательств 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 2 часа назад
Полицейские в Москве сводничали с наркотиками ради вымогательств
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве задержаны двое сотрудников МВД, которые провоцировали подставные встречи с наркотиками, сообщает Telegram-канал Baza. По сведениям здания, полицейские использовали для провокации свою знакомую. Её зарегистрировали в социальной сети и на сайте знакомств для встречи с молодыми людьми.
Из сообщений следовало, что девушка согласна на интимную близость при условии, что ухажёры принесут на свидание наркотики, которые нужно забрать из указанного ею места.
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Согласно изданию, полицейские задерживали молодых людей на точке с поличным и вымогали взятку, чтобы освободить от ответственности. При этом в закладке вместо запрещённых веществ, чаще всего, использовались толченые таблетки.
Подозреваемых задержала служба собственной безопасности после того, как один из пострадавших от вымогателей обратился к другим сотрудникам полиции.
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Теги:
Криминал , МВД , Москва
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