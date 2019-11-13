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Россиянка доверилась альфонсу и лишилась квартиры 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянка доверилась альфонсу и лишилась квартиры
Фото: Lenta.ru
В Ростовской области оперативники поймали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. Злоумышленник, предположительно, выманил у жительницы столицы региона около шести миллионов рублей, сообщается на сайте областного управления МВД.
По имеющейся у полицейских информации, мужчина познакомился с пострадавшей в одной из социальных сетей. Он сообщил ей, что возглавляет строительную компанию и один воспитывает ребенка. Спустя некоторое время подозреваемый предложил новой знакомой выйти за него замуж.
Получив согласие, альфонс убедил потерпевшую продать квартиру и пообещал на вырученные деньги построить дом. Чтобы подтвердить серьезность намерений, он привозил женщину на стройплощадку, к которой не имел никакого отношения. В общей сложности в течение года россиянка передала подозреваемому свыше шести миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он заключен под стражу. Оперативники подозревают, что мужчина причастен к совершению трех аналогичных преступлений.
Весной 2018 года стало известно о похожей афере в Перми. 33-летний местный житель втерся в доверие к женщине, в течение нескольких лет обманом выуживал у нее крупные суммы, вынудил продать две квартиры и убедил реализовать почку, а напоследок заработал на интимных фотографиях потерпевшей.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ростовская Область
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