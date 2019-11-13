Россиянка доверилась альфонсу и лишилась квартиры

Ростовской области оперативники поймали мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. Злоумышленник, предположительно, выманил у жительницы столицы региона около шести миллионов рублей, сообщается на сайте областного управления МВД.

По имеющейся у полицейских информации, мужчина познакомился с пострадавшей в одной из социальных сетей. Он сообщил ей, что возглавляет строительную компанию и один воспитывает ребенка. Спустя некоторое время подозреваемый предложил новой знакомой выйти за него замуж.

Получив согласие, альфонс убедил потерпевшую продать квартиру и пообещал на вырученные деньги построить дом. Чтобы подтвердить серьезность намерений, он привозил женщину на стройплощадку, к которой не имел никакого отношения. В общей сложности в течение года россиянка передала подозреваемому свыше шести миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он заключен под стражу. Оперативники подозревают, что мужчина причастен к совершению трех аналогичных преступлений.

Весной 2018 года стало известно о похожей афере в Перми. 33-летний местный житель втерся в доверие к женщине, в течение нескольких лет обманом выуживал у нее крупные суммы, вынудил продать две квартиры и убедил реализовать почку, а напоследок заработал на интимных фотографиях потерпевшей.