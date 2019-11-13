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Злоумышленник обокрал частный дом в Новой Москве на сумму более пяти миллионов рублей 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
У безработной в Новой Москве украли 5 миллионов рублей
Фото: РИА Новости
Злоумышленник похитил деньги и имущество на сумму более 5 млн рублей из частного дома, расположенного в районе Щербинка в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Безработная женщина 1982 года рождения обратилась в полицию 11 ноября. Она рассказала, что в ее доме в Щербинке, на 2-й Барышевской улице, 3, произошла кража. Полицейские установили, что неизвестный через открытое окно на первом этаже проник в трехэтажный таунхаус по указанному адресу, где вскрыл сейф и похитил 3,5 млн рублей и ювелирные изделия, а также шубу и два сотовых телефона, принадлежащие заявительнице и ее мужу", — сказали в полиции.
Материальный ущерб составил около 5,3 млн рублей, отметили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
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Теги:
Криминал , Происшествия , Москва
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