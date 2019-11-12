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НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка 

РИА Новости + ещё 2
НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка
Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
Ранее издание "Новое время" сообщило, что Антикоррупционное бюро планирует задержать бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука.
По данным бюро, задержано семь человек. "Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО VAB банк и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB банка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно действия задержанных квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Украина
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