НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка

Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.

Ранее издание "Новое время" сообщило, что Антикоррупционное бюро планирует задержать бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука.

По данным бюро, задержано семь человек. "Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО VAB банк и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB банка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно действия задержанных квалифицированы по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.