Задержанный свёл счёты с жизнью в московском СИЗО

Изначально мужчину задержали за совершение административного правонарушения, а в краже его до сих пор только подозревали. У погибшего нашли одноразовую простынь.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, которая должна показать, будет ли возбуждено уголовное дело.