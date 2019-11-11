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Задержанный свёл счёты с жизнью в московском СИЗО 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Задержанный свёл счёты с жизнью в московском СИЗО
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в воровстве покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе на юге Москвы. Эту информацию телеканалу «360» подтвердили в столичном главка министерства внутренних дел. Там уточнили, что ЧП случилось в СИЗО, расположенном в районе Южное Бутово.
Изначально мужчину задержали за совершение административного правонарушения, а в краже его до сих пор только подозревали. У погибшего нашли одноразовую простынь.
По факту происшествия проводится доследственная проверка, которая должна показать, будет ли возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН , Москва
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