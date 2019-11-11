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В Кремле сочли актом безумия убийство аспирантки профессором 

Газета.Ru + ещё 2 57 минут назад
В Кремле сочли актом безумия убийство аспирантки профессором
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны знает об убийстве, произошедшем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Он назвал это происшествие «актом безумия».
По словам Пескова, мотивы данного преступления не могли оставить равнодушным никого.
Он также подчеркнул, что мотивы преступления, а также его причины будут установлены в ходе следствия.
Представитель Кремля сказал, что винить кого-то кроме самого убийцы в данной ситуации, напоминающей чистое сумасшествие, нет смысла.
До этого стало известно, мать убитой историком аспирантки рассказала о ее последнем дне.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Дмитрий Песков , Санкт-Петербург
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