В Кремле сочли актом безумия убийство аспирантки профессором

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны знает об убийстве, произошедшем в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал это происшествие «актом безумия».

По словам Пескова, мотивы данного преступления не могли оставить равнодушным никого.

Он также подчеркнул, что мотивы преступления, а также его причины будут установлены в ходе следствия.

Представитель Кремля сказал, что винить кого-то кроме самого убийцы в данной ситуации, напоминающей чистое сумасшествие, нет смысла.

До этого стало известно, мать убитой историком аспирантки рассказала о ее последнем дне.