Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит

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СМИ: в Москве избили экс-главу полиции чеченского Аргуна 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Экс-глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев избит в Москве. По предварительным данным, инцидент произошёл около бара в Текстильщиках 3 ноября.
Драка попала на камеру видеонаблюдения. По словам очевидцев, пострадавший поссорился с двумя мужчинами, толкнул одного из них, после чего потерпевшего два раза ударили в челюсть, передаёт Baza.
По другой информации, потасовка произошла в Казахстане. При этом временная отметка на кадрах не показывает озвученную дату.
Ранее News.ru сообщал, что челябинская полиция начала проверку после нападения на муниципального депутата от партии «Единая Россия» Александра Курочкина. По его словам, он был избит группой подвыпивших сограждан, которым он сделал замечание за чрезмерно шумное поведение.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Александр Курочкин , Аюб Катаев , Единая Россия , Аргун , Москва
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