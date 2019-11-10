Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит

СМИ: в Москве избили экс-главу полиции чеченского Аргуна

Драка попала на камеру видеонаблюдения. По словам очевидцев, пострадавший поссорился с двумя мужчинами, толкнул одного из них, после чего потерпевшего два раза ударили в челюсть, передаёт Baza.

По другой информации, потасовка произошла в Казахстане. При этом временная отметка на кадрах не показывает озвученную дату.