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Появилось видео перестрелки с подопечными Шакро Молодого 

Ura.Ru 8 минут назад
Появилось видео перестрелки на Рочдельской улице
Фото: скриншот
В интернет попали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено начало перестрелки подельников бывшего главного вора России Шакро Молодого (Захария Калашова) с отставным полковником КГБ Эдуардом Буданцевым и его помощниками. Видео предоставил источник РБК из Следственного комитета.
На кадрах, которые «URA.RU» не публикует по этическим причинам, видно, как участники конфликта, не сумев договориться, начинают драться, а Буданцев достает пистолет. По информации очевидцев, после этого началась стрельба. Сейчас видеоролик изъяли сотрудники ФСБ для проведения экспертизы.
Перестрелка на Рочдельской улице в Москве произошла в 2015 году. Тогда подопечные Шакро Молодого приехали к владелице ресторана Elements Жанне Ким из-за того, что та якобы не заплатила восемь миллионов рублей дизайнеру Фатиме Мисиковой. Хозяйка заведения, в свою очередь, пригласила Буданцева, который в итоге застрелил из наградного пистолета двоих сообщников вора в законе. За происходящим наблюдали сотрудники местного отделения полиции, из-за чего впоследствии начался громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных силовиков.
Шакро Молодого и его подельников осудили в 2018 году за вымогательство. На свободу он выйдет почти через десять лет. Буданцев из-за активной защиты Генпрокуратуры смог избежать наказания.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Шакро Молодой , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , РБК
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