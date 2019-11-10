Появилось видео перестрелки на Рочдельской улице

Появилось видео перестрелки с подопечными Шакро Молодого

В интернет попали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено начало перестрелки подельников бывшего главного вора России Шакро Молодого (Захария Калашова) с отставным полковником КГБ Эдуардом Буданцевым и его помощниками. Видео предоставил источник РБК из Следственного комитета

На кадрах, которые «URA.RU» не публикует по этическим причинам, видно, как участники конфликта, не сумев договориться, начинают драться, а Буданцев достает пистолет. По информации очевидцев, после этого началась стрельба. Сейчас видеоролик изъяли сотрудники ФСБ для проведения экспертизы.

Перестрелка на Рочдельской улице в Москве произошла в 2015 году. Тогда подопечные Шакро Молодого приехали к владелице ресторана Elements Жанне Ким из-за того, что та якобы не заплатила восемь миллионов рублей дизайнеру Фатиме Мисиковой. Хозяйка заведения, в свою очередь, пригласила Буданцева, который в итоге застрелил из наградного пистолета двоих сообщников вора в законе. За происходящим наблюдали сотрудники местного отделения полиции, из-за чего впоследствии начался громкий коррупционный скандал с участием высокопоставленных силовиков.