Поиски убитой девушки: страшная находка водолазов

СМИ: водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

В ходе поиска останков убитой выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко водолазы обнаружили на дне реки Мойка скелет. Об этом сообщает агентство "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, как утверждается, поисковики нашли череп, который направили на экспертизу, чтобы установить его происхождение.

Следователи ранее возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, извлеченного из реки Мойки. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым , задержали, на данный момент решается вопрос об его аресте.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, Соколов признался в содеянном.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.