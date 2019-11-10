Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова 

РИА Новости 25 минут назад
Поиски убитой девушки: страшная находка водолазов
Фото: РИА Новости
В ходе поиска останков убитой выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко водолазы обнаружили на дне реки Мойка скелет. Об этом сообщает агентство "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самоубийство в мундире Наполеона: планы убийцы-доцента
В частности, как утверждается, поисковики нашли череп, который направили на экспертизу, чтобы установить его происхождение.
Следователи ранее возбудили уголовное дело после обнаружения отрубленных рук в рюкзаке мужчины, извлеченного из реки Мойки. Мужчину, оказавшегося доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, задержали, на данный момент решается вопрос об его аресте.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в квартире Соколова было обнаружено тело жертвы, бывшей ученицы доцента и его возлюбленной Анастасии Ещенко. По словам адвоката доцента Александра Почуева, Соколов признался в содеянном.
Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.
Видео дня. Кота не пустили в салон самолета из-за лишнего веса
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии1 
Теги:
Криминал , Происшествия , Олег Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он угрожал»: мрачное прошлое историка-убийцы
«Он угрожал»: мрачное прошлое историка-убийцы 80
Разин сделал заявление о состоянии Заворотнюк
Разин сделал заявление о состоянии Заворотнюк 23
Умер Иван Погорелов
Умер Иван Погорелов 1
Националисты осадили посольство Польши в Киеве
Националисты осадили посольство Польши в Киеве 164
Украина сделала признание о вступлении в ЕС
Украина сделала признание о вступлении в ЕС 72
Видео
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Лолита рассказала о приготовленном для мужа конверте
01:26
Лолита рассказала о приготовленном для мужа конверте
Шоу-бизнес
«Он угрожал»: мрачное прошлое историка-убийцы
00:36
«Он угрожал»: мрачное прошлое историка-убийцы
Криминал Происшествия
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
00:15
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
Происшествия Криминал
«Всегда был шизанутый»: Невзоров — о профессоре-убийце
04:24
«Всегда был шизанутый»: Невзоров — о профессоре-убийце
Общество
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
04:06
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
Шоу-бизнес
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
01:19
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
Общество
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
03:01
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
Украина В мире
Россия проиграла Украине в ООН
01:26
Россия проиграла Украине в ООН
В мире Политика
Горбачев назвал виновных в развале СССР
01:17
Горбачев назвал виновных в развале СССР
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение