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Адвокат рассказал о раскаянии доцента Соколова 

News.ru
Доцент Соколов раскаялся в совершенном убийстве
Фото: Ирина Ефремова/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
Подозреваемый в убийстве 24-летней бывшей студентки доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Защитник отметил, что Соколов до сих пор пребывает в шоковом состоянии. Ему уже назначили психиатрическую экспертизу, сообщает РБК.
По словам Почуева, он построит защиту на том, что преподаватель «действовал под каким-то сильным фактором».
"Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта", — объяснил адвокат.
На вопрос о мотивах преступления, Почуев ответил, что его должно будет найти следствие.
Ранее News.ru сообщал, что 63-летний Олег Соколов 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. Позже в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Оно принадлежало его студентке 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов
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