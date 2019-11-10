Доцент Соколов раскаялся в совершенном убийстве

Адвокат рассказал о раскаянии доцента Соколова

Защитник отметил, что Соколов до сих пор пребывает в шоковом состоянии. Ему уже назначили психиатрическую экспертизу, сообщает РБК.

По словам Почуева, он построит защиту на том, что преподаватель «действовал под каким-то сильным фактором».

"Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта", — объяснил адвокат.

На вопрос о мотивах преступления, Почуев ответил, что его должно будет найти следствие.

Ранее News.ru сообщал, что 63-летний Олег Соколов 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. Позже в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Оно принадлежало его студентке 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции.