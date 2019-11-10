Историка-убийцу лишили членства в совете института ISSEP

Историка-убийцу лишили членства в совете французского института

Научный совет Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе лишил членства доцента СПбГУ Олега Соколова , который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом говорится в заявлении института в Twitter.

В ISSEP отметили, что не могут представить, как приглашенный профессор Практической школы высших исследований в Сорбонне, награжденный французским орденом Почетного легиона историк мог совершить этот ужасающий поступок. В связи с этим институт незамедлительно снял с Соколова функции члена научного совета.

Ранее имя Соколова вымарали с сайта Российского военно-исторического общества . «Не только потому, что он не работал в научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее», — отметили в РВИО.