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Уголовное дело возбудили после убийства и захвата заложника в Магадане 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Убил знакомого и захватил заложницу: в РФ расследуют дело
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и захвате заложника в Магадане. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.
В субботу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Магадане молодой человек убил знакомого и держал в заложниках девушку, которую позднее удалось освободить.
"Следственным отделом по городу Магадану СУ СК РФ по Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и п. "в", "г", ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"). [Подозреваемый] мужчина задержан, заложница освобождена, ее здоровью угрозы нет", — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, следователи проводят необходимые мероприятия. "Будет решаться вопрос об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в пресс-службе.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Магадан , Магаданская Область
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