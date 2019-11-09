«Он угрожал»: убивший девушку историк нападал на студентов

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Следственный комитет расследует дело в отношении 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова , подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки. Мужчина уже оформил явку с повинной и написал чистосердечное признание, сообщил его адвокат ТАСС.

«Если и имело место такое страшное преступление, в котором признался мой подзащитный, то оно, несомненно, было совершено под влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта», — заявил правозащитник подозреваемого Александр Почуев.

Сам Соколов сейчас находится в Мариинской больнице, куда он был госпитализирован с диагнозом «переохлаждение». Как сообщает петербургское издание 47 News, в стенах больницы он начал давать признательные показания.

Так, по его словам, 7 ноября между ним и аспиранткой Анастасией Ещенко, с которой они состояли в романтических отношениях, вспыхнула ссора. Выйдя из себя, он застрелил ее из мелкокалиберного обреза в своей квартире, расположенной на Набережной Мойки, 82. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать неприязненное отношение Ещенко к двум его дочерям.

При этом избавиться от тела историк решился не сразу. По данным портала, на следующий день он даже принимал у себя гостей, которые не подозревали о спрятанной в недрах квартиры убитой девушке.

На следующий день Соколов решил избавиться от тела, расчленив его пилой. В процессе ему периодически становилось плохо, поэтому он пил водку. Закончив дело, он разложил ноги и руки Ещенко в сумки и отправился к реке Мойке, в то время как в квартире остались лежать тело и отрезанная голова. Позже, во время обысков, их обнаружили правоохранители.

По версии 47 News, Соколов был настолько пьян, что, бросая одну из сумок, не рассчитал силы и упал в воду. Его заметил проезжавший мимо таксист, который и вызвал спасателей.

Останки расчлененного тела молодой аспирантки, которые Олег Соколов выбросил в реку Мойку, на протяжении всего дня искали специалисты поисково-спасательной службы. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«На темное время суток работы остановлены. Если завтра поступит заявка, то работы продолжатся», — уточнили в комитете.

Между тем, по словам самого Соколова, после убийства аспирантки он собирался покончить с собой. Сделать это доцент планировал в мундире своего кумира Наполеона Бонапарта на глазах у туристов в Петропавловской крепости.

О трепетном отношении Соколова к Наполеону «Газете.Ru» также рассказала одна из его студенток Алина Ампелонская. По ее словам, что убитая Ещенко работала вместе с ним над рядом публикаций об императоре. Они занимались военно-историческими реконструкциями времен Бонапарта, организатором которых являлся профессор.

По словам Ампелонской, по факультету ходили слухи об отношениях аспирантки и профессора, однако достоверной информацией никто не обладал: «Слухи были. Вроде бы и знали все, но в открытую это не обсуждалось».

По словам девушки, Соколов часто срывался на студентов. Кричал он на них в основном на французском языке.

«Соколов у меня преподавал курс общей истории — тогда он мне нравился как лектор, но с ним было очень тяжело иметь контакты даже на самом нейтральном уровне преподаватель-студент. Например, на одном из экзаменов он сначала задал мне вопрос, а потом, все больше распаляясь, стал кричать на меня на французском. Я была в шоке, а потом узнала, что он и на лекциях на студентов часто кричал», — сообщила девушка «Газете.Ru».

Ампелонская также отметила, что за последние несколько лет в университете было несколько конфликтов с участием Соколова, однако все они заминались.

«Был случай, когда по его указанию насильно вывели из аудитории студента, который задал ему «неудобный» вопрос. В основном, он нравился всем как лектор, но после множества скандалов исторический факультет разделился на тех, кто его поддерживал, и тех, кто относился негативно», — отметила студентка.

Убитая Ещенко относилась как раз к тем студентам, для которых Соколов был «Сиром» — по аналогии с обращением, которое использовали поданные Бонапарта. Сама девушка вызывала у других студентов, знакомых с ней, исключительно положительные эмоции.

«С Настей я не общалась последние пару лет, до этого мы вместе занимались в театральном кружке. Я знаю только, что в последнее время она очень серьезно занималась наукой. Очень добрая и открытая девушка, всегда готовая прийти на помощь тем, против кого настроен коллектив. Это очень редкое качество», — рассказала Ампелонская.

Отметим, что ранее 63-летний историк Соколов уже оказывался в центре скандала, связанного с избиением студентки, с которой он также состоял в романтических отношениях. Так, в мае 2018 года «Московский комсомолец» анонимно публиковал рассказал девушки о садистском нападении на нее 10 лет назад — тогда она только переехала в Москву и стала любовницей своего преподавателя.

Отношения складывались не гладко, поэтому в определенный момент студентка решила их прервать. Однако Соколов не дал ей уйти спокойно и напал, когда та приехала забирать вещи. По словам пострадавшей, он привязал ее к стулу и стал угрожать горячим утюгом.

«Он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот, — писала девушка в своем заявлении в полицию. — На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут».

Спустя час Соколов отпустил свою жертву и больше не появлялся в ее жизни, однако рассказать о случившемся она не решалась, опасаясь влиятельных связей экс-бойфренда. Подтолкнуть ее к обращению в полицию помог случай, произошедший на открытой лекции в марте 2018 года в Институте истории Санкт-Петербургского госуниверситета. Тогда студент Антон Кужима задал Соколову неудобный вопрос о плагиате в его трудах и спровоцировал его гнев. После этого молодого человека вытолкали из лектория насильно.

«Сначала напали на моего друга, я пытался их как-то разнять, потом и на меня напали со спины, ударили по голове. Нас вытолкали из аудитории, еще и по спине колотили. Телефон у друга отняли и разбили. Когда нас вытаскивали, у нас на руках образовались кровавые ссадины. Мы сразу пошли в отдел полиции и в травмпункте зафиксировали все повреждения», — рассказывал Кужима «Радио Свобода».

По его словам, комиссия по этике позже признала действия Соколова неправомерными. Однако никаких действий со стороны учебного заведения не последовало.

На сторону студента встал научный оппонент Соколова — Евгений Понасенков . Именно из его работ, по свидетельству научной комиссии, скандальный преподаватель СПбГУ делал заимствования, ни капли этого не стесняясь.

«Уголовное дело об избиении студента за вопрос о плагиате из моих работ замяли. Причем я уверен, что не обошлось без связей этого негодяя внутри его ряженной реконструкции — все ее участники не подчиняются законам РФ, а слушаются только приказов этого сумасшедшего человека. Его прикрывала и круговая порука в университете, и из РВИО шла поддержка со стороны Мединского», — рассказал Понасенков «Газете.Ru».

По словам ученого, он предупреждал руководство вуза о том, что Соколов может навредить студентам еще осенью прошлого года. Тогда же он показывал ректору фотографию Ещенко и просил предупредить девушку о том, что она является потенциальной жертвой.

«Я считаю, что на руках ректората СПбГУ тоже есть кровь этой девушки. Об отношениях Ещенко и Соколова знали все — они не сильно скрывались, на самом деле. Даже фото совместные выкладывали. Я просил оградить ее от этого человека, указывал на публикацию в «МК» истории избитой студентки, однако бездействие продолжалось. И вот результат», — заключил Понасенков.

«Газета.Ru» направила запрос в СПбГУ с просьбой сообщить, поступали ли руководству или сотрудникам университета жалобы на Соколова, а также о том, какие меры были приняты после ряда предыдущих скандалов, в которых был замешан историк. На момент публикации ответ получен не был.

Отметим, что помимо преподавательской деятельности Соколов также состоял в научном совете Российского военно-исторического общества. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава совета Владимир Чуров.